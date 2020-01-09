Мертвого курьера «Яндекс.Еды» нашли в парке в центре российского города

В Центральном парке Воронежа нашли мертвым 18-летнего курьера «Яндекс.Еды» Дениса Маркушева. Юноша пропал без вести два с половиной месяца назад, сообщает «Блокнот Воронеж».

По информации издания, тело Маркушева нашел прохожий на окраине парка «в таком месте, где редко ходят люди, а транспорт не ездит вообще». Отец погибшего курьера «Яндекс.Еды» опознал пропавшего 19 октября сына.

19 апреля 2019 года стало известно о смерти 20-летнего курьера «Яндекс.Еды» Артыка Орозалиева, который развозил заказы в Санкт-Петербурге более десяти часов без перерыва. Он упал с велосипеда и умер на улице в фирменной одежде сервиса от сердечного приступа. Супервайзер требовал от Орозалиева доставлять заказы максимально быстро.

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