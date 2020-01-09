Иностранцам разрешили приехать на ПМЭФ-2020 по электронной визе

Гости и участники Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) из 53 стран смогут оформить электронные визы для въезда в Россию. Об этом говорится в сообщении Фонда Росконгресс.

Порядок получения электронных виз определяется постановлением правительства РФ № 1252 от 26 сентября 2019 года. «Упрощение процедуры въезда в Россию открывает не только туристические, но и деловые возможности для иностранных граждан. В мероприятиях ПМЭФ ежегодно принимают участие гости из более чем 140 стран мира. Теперь наши постоянные участники из 53 стран смогут более гибко планировать свои поездки. Это важный шаг для улучшения делового климата и повышения привлекательности нашей страны», — заявил советник президента России, ответственный секретарь Оргкомитета по подготовке и проведению ПМЭФ Антон Кобяков.

Такая электронная виза является однократной со сроком действия 30 календарных дней, начиная с даты ее выдачи. Разрешенный срок пребывания в России по электронной визе составляет 8 суток в пределах срока действия визы, начиная с даты въезда. Иностранцы, прибывшие в Санкт-Петербург и Ленинградскую область по электронным визам, имеют право находиться и передвигаться только в пределах территорий этих субъектов.

Для получения электронной визы необходимо заполнить заявку на специальном сайте МИД России evisa.kdmid.ru. Заполнить заявление о выдаче электронной визы можно не ранее чем за 20 дней и не позднее чем за 4 дня до предполагаемой даты въезда в РФ. Заявление рассматривается в течение 4 дней. Иностранный гражданин, получивший визу, должен ее распечатать, чтобы предоставить компании-перевозчику и сотрудникам российской пограничной службы при прохождении паспортного контроля.

МИД России призвал будущих участников форума, планирующих получать электронные визы, соблюдать все положения размещенной на сайте инструкции по заполнению заявления на оформление визы, а также на возможность выезда из РФ по этому документу исключительно через перечисленные на сайте пункты пропуска, расположенные в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Петербургский международный экономический форум состоится 3–6 июня 2020 года.