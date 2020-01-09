Американцы не смогли найти Иран на карте мира

Большинство из опрошенных американцев не смогли найти Иран на контурной карте мира. Такой опрос в Нью-Йорке провело издание The Independent.

Перед этим, 8 января, компания Morning Consult опубликовала результаты исследования, согласно которым только 28 процентов американцев могут верно указать местоположение Ирана на региональной контурной карте (на карте всего мира — 23 процента). При этом 69 процентов опрошенных высказали мнение, что убийство американцами генерала Касема Сулеймани повысило риск войны между Вашингтоном и Тегераном.

The Independent решило самостоятельно проверить результаты этого опроса. Корреспонденты отправились на главную площадь Нью-Йорка Таймс-сквер, используя похожую карту региона и красный маркер. В итоге из 12 человек правильно указал Иран только молодой человек из Франции. Остальные выражали мнение, что эта страна находится на месте Египта, Афганистана, Сербии, Туркменистана.

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В ночь на 8 января Иран нанес ракетный удар по военным объектам США в Ираке. Это стало ответом на гибель в Багдаде в результате авиаудара США командующего спецподразделением «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани. Операция получила название «Мученик Сулеймани».

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