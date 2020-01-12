В Риме запретили продавать сувениры у достопримечательностей

Власти Рима запретили продавать сувениры, напитки и фастфуд у местных исторических достопримечательностей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на газету Express.

По данным издания, таким образом власти итальянской столицы намерены бороться с чрезмерным наплывом туристов. В частности, под запрет попала торговля у Испанской лестницы, Пантеона, фонтана Треви и Пьяцца Навона.

«Собственникам сувенирных лавок предложили альтернативные точки продаж, но многие из них недовольны новым законом, поскольку они “работали легально и предоставляли туристам нужный им сервис“», — отмечает Express.

В августе 2019 года в Риме запретили сидеть на ступенях Испанской лестницы. Причина — беспокойство властей о сохранности достопримечательности. Лицам, чье поведение создает угрозу памятникам истории и культуры, по вступившему в силу новому закону грозит штраф от 250 до 400 евро.

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