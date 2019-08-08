Туристов прогнали со знаменитой Испанской лестницы

Туристам в Риме запретили сидеть на ступенях исторической достопримечательности — Испанской лестницы. Об этом сообщает РИА Новости.

Лестница, ведущая к церкви Тринита-деи-Монти на римском холме Пинчо, выстроена в 1725 году в стиле барокко и состоит из 136 ступеней. Архитектурный памятник охраняют восемь сотрудников муниципальной полиции.

Причина — беспокойство властей о сохранности лестницы. Лицам, чье поведение создает угрозу памятникам истории и культуры, по недавно вступившему в силу новому закону грозит штраф от 250 до 400 евро.

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Решение вызвало неоднозначную реакцию общественности. Итальянский политик и арт-критик Витторио Згарби назвал запрет «решением фашистского толка». Он отметил, что, разумеется, лестница нуждается в защите, на ступенях не следует, например, есть. Однако всякий турист, по мнению Згарби, имеет право присесть на ступени и оценить открывающийся с лестницы вид.

Эксперты подсчитали, что обеспечение контроля за сохранностью памятников истории и культуры в центре Рима потребует работы не менее 1,6 тысячи сотрудников полиции. Только малая часть памятников, например, фонтан Треви, находится под круглосуточной охраной. Испанская лестница не охраняется после 23:00, когда заканчивается смена у служителей правопорядка, и туристы продолжают присаживаться на ее ступени.

Ранее сообщалось, что турист из России залез в фонтан Треви в Риме и был оштрафован на 450 евро местными представителями власти. Купание в фонтане XVIII века строго запрещено.

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