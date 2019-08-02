Туристка удивилась обилию подарков с Гитлером в сувенирной лавке

Британская туристка обнаружила в итальянском магазине сувенирные кружки и бутылки вина с изображениями фюрера фашистской Германии Адольфа Гитлера, символикой Третьего Рейха и нацистскими лозунгами. Об этом сообщает Daily Mail.

Туристка Анджела Томпсон из Северного Йоркшира сфотографировала сувениры в магазине на популярном курорте Лидо-ди-Езоло в окрестностях Венеции. Она выложила фотографии в своем аккаунте в Twitter с подписью: «Я знала, что фашизм на подъеме, но тем не менее была шокирована, увидев это в местном магазине».

Стоимость кружки составляла 5,9 евро (около 425 рублей), вина — 10,5 евро (около 750 рублей).

Ранее сообщалось, что россиянина оштрафовали за попытку продать на Avito открытки с изображениями Адольфа Гитлера и Бенито Муссолини. Мужчина опубликовал открытки с изображениями военной техники Третьего рейха, а также других политических лидеров Национал-социалистической рабочей партии Германии и фашистской Италии. Мужчину признали виновным по части 1 статьи 20.3 КоАП («Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики»).

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