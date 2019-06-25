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Законопроект о нацистской символике прошел первое чтение

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Председатель комитета Государственной Думы РФ по культуре Елена Ямпольская

Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий использовать нацистскую символику в учебных целях. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента во вторник, 25 июня.

Авторы инициативы предлагают отменить запрет на использование нацистской символики и атрибутики в литературе, искусстве, СМИ. Основное условие — отсутствие пропаганды или оправдания этой идеологии.

Ранее соавтор законопроекта, председатель комитета по культуре Елена Ямпольская посетовала на то, что сегодня практически все фильмы о Великой Отечественной войне оказываются вне закона. Кроме того, по ее словам, неточности формулировок в законодательстве приводят к неоправданным приговорам.

«Ко второму чтению уже подготовлена поправка, касающаяся музейной деятельности. Предлагается внести в эти списки так называемых реконструкторов, которые используют ту или иную форму с теми или иными знаками отличия», — добавила парламентарий.

В начале стало известно об увеличении числа случаев привлечения к ответственности за применение нацистской символики.

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