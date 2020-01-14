Девушка пять лет ела только рис и острый перец, похудела и умерла

В китайском городе Гуйян, провинция Гуйчжоу, умерла 24-летняя девушка, которая из-за постоянного недоедания похудела до 22 килограммов. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

У Хуаянь родилась в 1995 году в бедной сельской семье. Когда девочке было четыре года, умерла ее мать. Отцу приходилось тратить большую часть заработка на лечение ее младшего брата, который страдал от психического заболевания. В 2013 году, когда У Хуаянь было 18 лет, умер и отец. После этого она и ее брат жили на государственное пособие, составлявшее 300 юаней в месяц (менее трех тысяч рублей), и стипендию, которую девушка получала в профессиональном училище. Там ей выплачивали семь тысяч юаней (около 60 тысяч рублей) в год.

Почти все деньги уходили на лечение младшего брата, а ей не хватало даже на еду. В течение пяти лет У Хуаянь питалась исключительно вареным рисом и маринованным острым перцем чили. Из-за недоедания у нее ухудшилось здоровье. К октябрю 2019 года девушка весила всего 22 килограмма и испытывала затруднения при ходьбе и дыхании. Обследование в больнице показало, что продолжительное недоедание вызвало у нее серьезные проблемы с сердцем и почками.

После того как ее история попала в СМИ, китаянка получила пожертвования на сумму почти миллион юаней (около девяти миллионов рублей). В ноябре самочувствие У Хуаянь серьезно ухудшилось, и ее перевели в лучшую больницу провинции, располагающуюся в столице Гуйчжоу — городе Гуйян. Врачи около двух месяцев бились за ее жизнь, но спасти девушку не удалось. В понедельник, 13 января, У Хуаянь скончалась.

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