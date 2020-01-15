83-летнего белорусского поэта оштрафовали за акцию против интеграции с Россией

Суд в Минске оштрафовал 83-летнего белорусского поэта Яна Грыба за участие в акции против интеграции с Россией. Об этом в среду, 15 января, сообщает «Радыё Свабода».

Грыб оштрафован на 810 белорусских рублей (более 23 тысяч российских рублей). Митинг проходил 21 декабря на Октябрьской площади в столице. Пенсионер утверждает, что пришел на место митинга, когда протестующие уже расходились. Он заявил, что суды над участниками протестов напоминают ему тридцатые годы XX века.

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Ян Грыб родился в 1936 году. Служил военным летчиком на Дальнем Востоке, затем жил в Минске, окончил физический факультет университета, работал преподавателем. Состоит в Союзе белорусских писателей, в 2005 году выпустил сборник стихов. Грыб не раз участвовал в протестных мероприятиях, в марте 2017 года был задержан на акции в честь Дня воли.

Ранее стало известно, что белорусскому блогеру, освещавшему акции против интеграции с Россией, пригрозили уголовным делом за разжигание межнациональной розни. Митинги против интеграции проходили в декабре. Участники шли под лозунгами «Никаких союзов с имперской Россией!» и «Независимость!».

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