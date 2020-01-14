Белорусу пригрозили уголовным делом за антироссийские посты в соцсетях

В Белоруссии вызвали в полицию одного из руководителей сообщества «Это Минск, детка!» во «Вконтакте», которое освещало декабрьские акции оппозиции «за независимость» и против интеграции с Россией. Евгению Малаховскому пригрозили, что против него могут возбудить уголовное дело за антироссийские посты. Об этом говорится на странице паблика.

Малаховского вызвали на допрос по телефону. На просьбу прислать повестку мужчине заявили, что в его интересах приехать как можно быстрее «в связи с серьезностью обсуждаемого дела». В полиции с ним общались трое сотрудников МВД и еще один человек, которого он принял за работника спецслужб. Этот человек предложил Малаховскому назвать имена и политические взгляды всех администраторов паблика, но получил отказ.

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«Один из сотрудников затем сказал, что он якобы вызвал меня, чтобы "отмазать", так как, по его словам, "выше" уже началось "движение", и есть вероятность возбуждения уголовного дела за разжигание межнациональной розни, однако у меня есть шанс "договориться"», — утверждает админ.

В полиции ему дали документ, в котором официально предупредили о недопустимости участия в несанкционированных акциях и разжигании межнациональной вражды. Малаховский утверждает, что отказался от какого-либо сотрудничества.

В сообществе «Это Минск, детка!» активно освещались акции противников интеграции. Админы комментировали новость об итогах переговоров Владимира Путина и Александра Лукашенко фразой «Битва за независимость продолжается...», а также публиковали фото партизан с подписью о том, что белорусы, «затаив дыхание, ждут начала глубокой интеграции».

В начале декабря в Белоруссии прошли митинги против интеграции с Россией. Они начались в день переговоров в Сочи с участием президентов двух стран. Среди лозунгов демонстрантов были «Никаких союзов с имперской Россией!» и «Независимость!». Белорусская оппозиция передала в российское посольство резолюцию с требованием остановить процесс интеграции и обратилась к россиянам с просьбой о поддержке.

Вопрос о степени интеграции России и Белоруссии в рамках Договора о создании Союзного государства обсуждается с конца 2018 года.

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