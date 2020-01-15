В Иране предложили остановить протесты в стране этническими чистками

Ведущая иранского ТВ предложила решить проблему антиправительственных протестов в стране этническими чистками. Отрывок эфира с ее выступлением опубликован в Twitter-аккаунте израильтянки Liza Rosen.

Ведущая в прямом эфире посоветовала протестующим собрать вещи и уйти, «если им не нравится господство ислама в обществе».

Ранее полицию Ирана обвинили в стрельбе по протестующим. На опубликованных в сети кадрах видно, как участники митинга столпились вокруг человека, лежащего в луже крови. Начальник полиции Тегерана опроверг обвинения в стрельбе по участникам акций.

В Тегеране 8 января был сбит украинский Boeing 737-800, погибли 176 человек. Ответственность за гибель лайнера взял на себя КСИР, после этого в стране начались массовые протесты с призывами о смене власти. Многие протестующие полагают, что Иран не признал бы ошибку, если бы не давление иностранных правительств, и недоумевают, почему воздушное пространство страны не было закрыто во время ракетной атаки Тегерана против американских военных баз в Ираке.

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