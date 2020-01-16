Пожилого россиянина похоронили посреди асфальтированной дороги

На Широкореченском кладбище Екатеринбурга пожилого россиянина похоронили посреди дороги и перегородили выезд с производственной базы. Как утверждает собственник участка Кирилл Говорухин, это было сделано специально, так как его бизнес «кое-кому мешает», передает «Комсомольская правда».

Как рассказал Говорухин, его конфликт со Службой городских кладбищ тянется еще с декабря 2018 года. Тогда поворот на кладбище перегородили строительными плитами, после чего поставили бетонный забор. Работа базы стала невозможна, так как это был единственный выезд.

В начале января к базе подъехал трактор, асфальтированную дорогу раздолбили специальной техникой, а в яме похоронили россиянина 1930 года рождения. Говорухин предположил, что у погибшего не было родственников, поэтому никто не выступал против.

Могилу копали два дня, после чего возле ямы появилась табличка с именем бизнесмена. Говорухин добавил, что 13 января суд постановил провести новую землеустроительную экспертизу для организации проезда к базе, а могилу вырыли 14 января.

Ранее жительница Башкирии через суд потребовала выкопать останки ветерана Великой Отечественной войны, так как ей не понравилось, что мужчина похоронен рядом с ее родственниками. В исковом требовании она уточнила, что место, где похоронен ветеран, предназначалось ей по воле матери. Она также считает, что захоронение оскорбляет память ее семьи.

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