Пассажир взломал табло аэропорта и поиграл в видеоигры

В США путешественник взломал табло в аэропорту, чтобы поиграть в видеоигры. Об этом пишет Oregon Live.

Инцидент произошел рано утром в четверг, 16 января, в авиагавани города Портленд американского штата Орегон. Как рассказала пресс-секретарь аэропорта Кама Симондс (Kama Simonds), неизвестный пассажир подключил игровую приставку Playstation 4 к одному из мониторов, который отображал схему территории.

Собеседница издания добавила, что подошедшей к взломщику диспетчер любезно попросил его прекратить использовать табло аэропорта в личных целях. В ответ турист вежливо поинтересовался, может ли он сначала закончить игру, но в этом ему отказали.

«Очевидно, их общение было очень вежливым», — заключила Симондс.

В феврале 2014 года исследователи Билли Риос и Терри Маккоркл из компании Qualys заявили, что рентгеновские сканеры багажа, используемые в аэропортах, не защищены должным образом и могут быть взломаны. В установке имеется функция Threat Image Projection (TIP, «Проецирование изображения угрозы»), которая позволяет контролеру накладывать на «сканы» изображения запрещенных предметов, чтобы проверить, заметит ли их оператор. Выяснилось, что получить доступ к консоли контролера, откуда включается TIP, довольно просто.

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