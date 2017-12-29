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Румын обвинили в подглядывании за Вашингтоном через камеры наблюдения

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Прокуратура США обвинила двух граждан Румынии во взломе полицейской системы слежения в столице США за несколько дней до инаугурации нового главы государства Дональда Трампа. Об этом в пятницу, 29 декабря, сообщает BBC News.

Михай Александру Исванкэ и Евелине Чишмару были арестованы в аэропорту Отопени в Бухаресте и сейчас находятся под стражей в Румынии. Пара, предположительно, взломала доступ к 123 наружным камерам наблюдения в Вашингтоне.

Исванкэ и Чишмару предъявлены обвинения в электронном мошенничестве. По закону их могут приговорить к 20 годам лишения свободы.

Преступникам удалось инфицировать полицейские компьютеры, подключенные к камерам наблюдения. С них были отправлены письма с вирусом на 179 тысяч электронных адресов, чтобы заразить еще больше компьютеров и шантажировать их владельцев. По сообщению министерства юстиции США, следователи нашли пострадавших, чьи компьютеры были взломаны. Полиция Вашингтона не сообщила, намеревались ли преступники получить доступ к камерам наблюдения или это стало побочным
результатом их действий.

Хакерские атаки осуществляются с помощью вредоносных программ, которые устанавливаются на компьютеры жертв. Как правило, это делается через приложение к электронному письму, и вирус блокирует доступ к программам. Затем хакеры требуют у жертв деньги за разблокировку.

Европейское полицейское агентство Европол сообщает об аресте в Румынии еще трех подозреваемых в электронном мошенничестве в этом месяце. В расследовании участвует Национальное агентство по борьбе с преступностью в Великобритании. Преступники рассылали электронные письма с вирусными приложениями на почты компаний в Италии, Нидерландах и Соединенном Королевстве.

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