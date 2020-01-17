Xiaomi выпустила клавиатуру для женщин

Компания Xiaomi представила клавиатуру LoFree Lipstick, стилизованную под коробку с губной помадой и ориентированную на женщин. Аксессуар появился на сайте торговой площадки Youpin, пишет GizmoChina.

Клавиатура имеет круглые механические клавиши, выкрашенные в цвета губной помады. Производитель девайса уточняет, что он имеет клавиши с глубоким ходом, чем напоминает еще и печатную машинку. Согласно описанию, каждая клавиша окрашена по технологии ColorStay, которая гарантирует яркость и долговечность цветового покрытия.

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LoFree Lipstick имеет 79 клавиш с подсветкой, длину 306 миллиметров и вес около 800 граммов. Девайс предназначен как для беспроводного, так и проводного использования. Для подключения к компьютеру аксессуар получил разъем microUSB, для автономного использования — модуль Bluetooth и встроенный аккумулятор емкостью 4000 миллиампер-часов. Клавиатура совместима с ОС Windows, macOS, также может работать со смартфонами на базе iOS и Android.

В случае транспортировки клавиатура закрывается прозрачной пластиковой крышкой, которая защищает девайс от попадания пыли и мелкого мусора. Также каждую клавишу аксессуара можно отсоединить и почистить.

LoFree Lipstick доступна для приобретения на территории Китая, в будущем аксессуар может появиться в глобальной продаже. Стоимость девайса составляет 658 юаней или около 6 тысяч рублей.

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