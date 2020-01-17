Сбербанк и СБЕР Решения помогут внедрить цифровые сервисы в Ярославской области

Сбербанк, правительство Ярославской области и компания «Интеркомп», осуществляющая деятельность под брендом «СБЕР Решения» (входит в экосистему Сбербанка) договорились о сотрудничестве в области развития и внедрения цифровых сервисов и современных решений по аутсорсингу бизнес-процессов на территории Ярославской области. Стороны заключили соответствующее соглашение, говорится в сообщении Сбербанка.

В рамках соглашения предполагается регулярный обмен информацией, создание совместных рабочих групп и проведение мероприятий. Конкретные сделки и проекты между сторонами будут регулироваться отдельными договорами и соглашениями.

«Цифровые решения банка и компаний нашей экосистемы помогают повышать качество жизни в регионах. Мы уже несколько лет успешно работаем с правительством Ярославской области сразу по нескольким диджитал-проектам: это и безналичный транспорт, и безналичная оплата питания в школах, и партнерские агентские точки на селе, дающие доступ к банковским услугам даже там, где нет офисов и банкоматов Сбербанка, и детский технопарк ʺКванториумʺ, и кампусные проекты, — рассказал вице-президент Сбербанка, директор Департамента по работе с государственным сектором Михаил Чачин. — Мы договорились об очень насыщенной технологической повестке в 2020 году и заключили рамочное соглашение, которое поможет нам еще более плодотворно сотрудничать в будущем».

