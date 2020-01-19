Россиянин упал с пятого этажа вместе с трехлетней дочерью

В селе Засечное (Пензенская область) 30-летний мужчина вместе с трехлетней дочерью выпал из окна квартиры, расположенной на пятом этаже многоэтажного дома. Об этом в воскресенье, 19 января, источник в экстренных службах региона сообщил РИА Новости.

По словам источника, у пострадавших зафиксированы травмы, характерные для падения с высоты, они госпитализированы. Сам инцидент произошел вечером 18 января. В отношении отца пострадавшей девочки региональное управление Следственного комитета России (СКР) возбудило уголовное дело по части 3 статьи 30 и пункту «в» части 2 статьи 105 («Покушение на убийство малолетнего») УК РФ.

Следователи намерены изучить условия жизни и воспитания малолетней девочки, а также выяснить, проводили ли с семьей профилактическую работу сотрудники органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

11 ноября 2019 года сообщалось, что женщина с двумя детьми выпала из окна девятого этажа в Бабушкинском районе Москвы. По данным СМИ, она страдала депрессией после родов и посещала психолога.

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