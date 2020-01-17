Россиянка задушила девятилетнюю дочь и попыталась покончить с собой

В Новосибирске 28-летняя местная жительница задушила свою девятилетнюю дочь и попыталась покончить с собой. Женщину госпитализировали, сообщается на сайте управления Следственного комитета по Новосибирской области.

По версии следствия, убийство произошло утром 16 января в квартире. О причинах нападения матери на ребенка не сообщается. После убийства женщина попыталась совершить суицид. В настоящий момент ее жизни ничего не угрожает.

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Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК («Убийство»). Следствие намерено ходатайствовать о заключении подозреваемой под стражу.

Ранее стало известно о гибели выпавшей из окна женщины с двумя детьми. Перед смертью она четыре раза звонила в скорую помощь из-за проблем с кормлением младшей дочери. Ребенку стало плохо от голода, поскольку ему не хватало натурального питания. После первого звонка к москвичке не отправили бригаду, дав лишь устные консультации, а также посоветовали вызвать педиатра на дом. Последний звонок она сделала за минуту до происшествия. Вместе с тем эту информацию опровергли в департаменте здравоохранения Москвы. Погибшей было 36 лет, она страдала депрессией после родов и посещала психолога.

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