Свадьба с лучшим другом помогла гетеросексуальному мужчине избежать налога

Скончался житель ирландского графства Типперэри Мэтт Мерфи (Matt Murphy), который в 2017 году вступил в брак со своим лучшим другом, чтобы избежать уплаты последним налога на наследство. Об этом сообщает издание Daily Star.

59-летний Майкл О’Салливан и 84-летний Мэтт Мерфи 30 лет были друзьями и поженились в Дублине в 2017 году. Таким образом они хотели избежать уплаты налога на наследство в размере 50 тысяч фунтов (3,9 миллиона рублей). 22 декабря гетеросексуальные мужчины отпраздновали вторую годовщину свадьбы.

У Мерфи диагностировали деменцию. К концу 2019 года его состояние ухудшилось. Мерфи госпитализировали, и во вторник, 14 января, он скончался в больнице.

О’Салливан призвал других людей следовать его примеру и сказал, что способ идеален для фермеров, которые хотят оставить землю друзьям и избежать налогового бремени. «Многие фермеры в стране не женятся, но у них могут быть знакомые молодые мужчины — кузены или кто-то еще, кто приезжает помочь им на ферме, и они хотят оставить землю им в наследство. Но вместе с фермой им остается и долг в размере одной трети стоимости земли», — пояснил он.

Мужчина подчеркнул, что изначально их брак был заключен только ради контракта, но позже “пришла и любовь”.

Ранее сообщалось, что мужчина вступил в отношения с бывшим парнем своей дочери и собирается завести с ним детей посредством суррогатного материнства. Он нашел опору в лице 25-летнего молодого человека, когда его муж проходил лечение от онкологического заболевания.

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