Муж захватил любовника в свадебное путешествие с женой

Суд аннулировал брак мальтийца, который захватил в свадебное путешествие постороннего мужчину. Об этом сообщает издание Times of Malta.

Брак был заключен в 2007 году, а через год молодожены отправились на Корфу, чтобы провести там медовый месяц. За два дня до отбытия муж предупредил жену, что с ними поедет его близкий друг. Он снял номер на троих, не расставался с этим мужчиной ни днем, ни ночью и рассказал супруге, что любит его.

Женщина утверждает, что на этом ее проблемы не закончились. По ее словам, муж относился к ней, как к служанке, ничего не делал по дому, не давал деньги на хозяйство и отказывался ездить в больницу, когда ей требовалась медицинская помощь. Она предполагает, что он женился на ней из-за ее денег.

Когда они расстались, мужчина переехал в новый дом, где с ним жил все тот же друг. Он рассчитывал, что жена продолжит готовить им еду и стирать их белье, но получил отказ.

Во время суда муж отверг все обвинения, выдвинутые его супругой.

Судья признал, что участие постороннего мужчины в свадебном путешествии невозможно оправдать, но не стал рассматривать вопрос о сексуальной ориентации мужа. Он заключил, что брак пострадал от недостаточной зрелости мужчины, недооценившего значение того союза, в который он вступил.

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