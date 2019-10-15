Супруги развелись после 21 года брака и написали рекомендации друг на друга

В Новой Зеландии супруги развелись после 21 года брака и написали в Facebook, за какие качества они ценят и любят друг друга. Об этом сообщает издание Daily Mail.

40-летняя Вакаронготай (Whakarongotai) и 42-летний Дэмиен Никора (Damien Nikora), у которых два ребенка, рассказали на своих страницах в соцсети о разводе. Они признались, что остались лучшими друзьями. «Почему тебе стоит присмотреться к моей бывшей жене, — начал свое письмо мужчина. — Это был чудесный брак с замечательной женщиной. Если у вас появится шанс сводить ее на свидание, вы счастливчик».

«Сказать, что она добрая, ничего не сказать. Она ничего не ждет взамен. Рядом с ней очень легко, она не создает проблем. Она честная, — продолжил Дэмиен. — Сейчас она погружена в самопознание. Это лучшее время в жизни любого человека. Лучшее время и для мужчины, чтобы помочь женщине развиться и вырасти». Затем бывший супруг перечислил любимые блюда и увлечения Вакаронготай.

«Это наш способ признаться окружающим, что мы расходимся, — написала женщина. — А теперь причины, почему вам стоит встречаться с моим бывшим супругом. Он самый преданный и честный человек из всех, кого я знаю. Он рассказывает всем знакомым, какая у него чудесная жена и дети. Я никогда не просила его об этом… В этом весь он. Еще он щедро делится своим временем, талантами и позитивом! У него потрясающее чувство юмора».

Вакаронготай поблагодарила бывшего мужа за 21 год брака и то, каким образом он пришел к своему финалу. «Я счастлива, что, находясь рядом с этим мужчиной, я стала лучше… Благодаря ему у меня появились более высокие требования при выборе следующего спутника жизни», — заключила новозеландка.

Обе публикации стали вирусными и собрали сотни комментариев. Пользователи сети признались, что трогательные тексты произвели на них большое впечатление. Юзеры пожелали паре удачи в поиске новых возлюбленных.

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