«Уродливая» девушка с лицом старушки обзавелась новой внешностью

Девушка из китайской провинции Ляонин, которую прозвали уродливой из-за морщинистой кожи и обвисших щек, обзавелась новой внешностью. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Сяо Фэн страдала редким генетическим отклонением — прогерией. Из-за болезни 15-летняя девушка была похожа на старушку и подвергалась травле со стороны одноклассников. Она обратилась за помощью к филантропу Го Минъи, написав ему письмо. В послании она призналась, что хочет жить нормально, выучиться на врача и не бояться оценивающих взглядов прохожих.

Минъи занялся сбором средств на ее лечение, которое оценивалось примерно в 506 тысяч китайских юаней (4,5 миллиона рублей). Операция прошла 29 декабря прошлого года под руководством 10 хирургов, 3 анастезиологов и 5 медсестер и длилась 7,5 часа. Специалисты удалили с лица девушки 7 сантиметров лишней кожи.

В понедельник, 20 января, Сяо Фэн продемонстрировала результаты пластической операции на пресс-конференции в городе Шэньян, провинция Ляонин. Там она впервые увидела свое отражение в зеркале после длительной реабилитации. На сцене девушка расплакалась и обняла родителей.

Больница, в которой ее оперировали, не стала брать плату за лечение. Руководство пожелало, чтобы Сяо Фэн использовала собранные общественностью деньги на реабилитацию и будущие исследования в сфере медицины.

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