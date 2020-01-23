Отец французских биатлонистов ушел в горы и исчез

Француз Жиль Клод, отец биатлонистов Фабьена, Флорана и Эмильена Клода, пропал без вести в северном Квебеке (Канада). Об этом сообщает Lejsl.

По информации издания, Клод-старший вместе с группой из восьми человек и гида отправился кататься на снегоходах в горы. Там часть группы провалилась под лед — троим удалось выбраться из воды, остальные исчезли. Их поиски продолжаются. Отмечается, что трое выживших не пострадали, гид скончался от полученных травм в больнице.

Комментатор Дмитрий Губерниев в эфире «Матч ТВ» сообщил, что Фабьен и Флоран приняли решение приостановить выступление на этапе Кубка мира в словенской Поклюке и вернуться во Францию из-за случившегося. В индивидуальной гонке, прошедшей 23 января, Фабьен занял третье место. Он посвятил медаль пропавшему отцу.

Фабьен и Эмильен Клод выступают за сборную Франции, Флоран поменял спортивное гражданство и входит в состав национальной команды Бельгии.

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