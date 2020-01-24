Билайн назвал крупнейшие вузы России с самыми «качающими» студентами

Учащийся крупнейшего российского вуза использует в среднем 11 251 мегабайт мобильного интернет-трафика в месяц. Такие данные в преддверии Дня студента представил исследовательский проект Билайн.Аналитика, проанализировав, как студенты в крупнейших российских вузах пользуются мобильным интернетом.

Согласно исследованию, большая часть трафика студентов приходится на соцсети «ВКонтакте» и Instagram (34 и 33 процента соответственно). Еще 21 процент трафика студентов относится к популярным видеохостингам, включая YouTube и Rutube.

На музыкальные сервисы, в частности, «Яндекс.Музыка» и iTunes, приходится 3 процента трафика. Такой же популярностью среди учащихся пользуются игры (также 3 процента общего трафика). Интерес студентов в российских вузах к Facebook и «Одноклассникам» примерно одинаковый (по 1 проценту дата-трафика).

Одними из драйверов роста потребления дата-трафика, по данным исследования, являются молодые и активные пользователи интернета. Так, по итогам третьего квартала 2019 года показатель среднего потребления дата-трафика на одного абонента Билайн в целом (MbOU) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос более чем на 50 процентов и составил 5 759 мегабайт.

Кроме того, исследование показало, что по объемам среднего дата-трафика, приходящегося на одного студента, лидерами оказались крупные вузы в российских регионах. Первое место занимает расположенный в Краснодаре Кубанский государственный университет, на втором месте — Балтийский федеральный университет в Калининграде, а на третьем — Сибирский федеральный университет в Красноярске. Студенты в этих вузах в месяц качают почти вдвое больше, чем в среднем учащиеся крупнейших вузов в выборке.

Четвертое место в рейтинге занимает Национальный исследовательский Томский государственный университет — здесь средний трафик одного студента в месяц в полтора раза выше среднего. В топ-5 также вошел расположенный в Москве Российский университет дружбы народов (показатель MbOU выше среднего на треть).

Далее идут: РУДН (14 632 мегабайта), УрФУ (14 297 мегабайт), ВГУ (12 768 мегабайт), РАНХиГС (12 583 мегабайта), МГТУ имени Баумана (11 999 мегабайт), НГУ (11 780 мегабайт).

Лидерами по совокупному объему трафика, потребляемого всеми студентами, оказались вузы в Москве. Первое место занял Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, второе — Российский университет дружбы народов, а третье — Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». Четвертое место по совокупному дата-трафику заняла Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, а пятое — Московский государственный институт международных отношений МИД РФ.

Если рассматривать дата потребление в разбивке по полу, то можно увидеть, что привычки учащихся мужского и женского пола различаются. Студентки используют на 12 процентов больше трафика, чем студенты мужского пола, свидетельствуют данные Билайн.Аналитика.

В рамках исследования было выбрано 22 крупнейших вуза по всей России от Калининграда до Владивостока. Данные по дата-потреблению приводятся за первую половину 2019-2020 учебного года (сентябрь-декабрь 2019 года). Исследование было проведено среди абонентской базы Билайн в России пользователями, давшими согласие на обработку данных.

С учетом потребностей абонентов Билайн реализует самую масштабную в истории программу модернизации сети в Москве. Замена оборудования на современное проведена уже для 98 процентов базовых станций. На половине сети активирована технология Carrier Aggregation (объединение несущих), которая позволяет использовать одновременно несколько диапазонов частот для доступа к мобильному интернету). Благодаря модернизации сети в Москве увеличилась скорость мобильного интернета, расширилось покрытие сети и значительно выросли показатели стабильности передачи данных.

Специально ко Дню студента Билайн организует мероприятия для учащихся вузов на катках ВДНХ в Москве и пространстве СевКабель в Санкт-Петербурге. Посетителей катков 25 января ждут увлекательные квесты и другие активности, а также возможность выиграть призы. Для развлечений будет создана концептуальная световая фотозона LOVIT/ЛОВИТ.

