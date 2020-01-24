На улице российского города нашли голого трехлетнего мальчика

В Екатеринбурге возле Июльской улицы прохожие нашли голого трехлетнего мальчика с признаками переохлаждения. Об этом сообщает портал URA.RU со ссылкой на источник.

По данным агентства, россияне вызвали ребенку скорую помощь. До прибытия врачей его разместили в одном из близлежащих офисов.

В пресс-службе управления МВД по городу сообщили, что им поступило сообщение о найденном ребенке из медицинского учреждения. По данному факту проводится проверка.

16 января стало известно, что житель Юрги подкинул на крыльцо местной больницы новорожденную девочку. На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, что он зашел со свертком на территорию учреждения, положил его на крыльцо, позвонил в дверь и убежал. МВД возбудило уголовное дело по статье 125 УК РФ («Оставление в опасности»). Девочка родилась в многодетной семье, родители не планировали ее воспитывать.

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