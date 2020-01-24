Новый помощник Путина назвал опасность сделки США и Китая

Опасность торговой сделки США и Китая в том, что в ближайшие годы она приведет к резкому росту числа торговых споров. Об этом заявил бывший глава Минэкономразвития и новый помощник президента России Максим Орешкин, сообщает ТАСС.

В интервью по итогам Всемирного экономического форума в Давосе он назвал двухстороннее соглашение миной замедленного действия для мировой торговли, влияние которой станет особенно заметно в 2021 и 2022 годах.

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Орешкин привел в пример настороженную реакцию европейцев, которым не нравятся обязательства китайцев серьезно увеличить закупки американских товаров.

Они опасаются, что такой рост американского импорта произойдет за счет снижения поставок из Европы. Причем до сих пор непонятно, это исполнят с помощью рыночных механизмов или за счет административных барьеров. По мнению помощника президента РФ, сначала трения возникнут в треугольнике США — Китай — Европа, а потом добавятся другие страны.

Орешкин возглавлял Минэкономразвития с 30 ноября 2016 года по 21 января 2020 года. В пятницу, 24 января, он был назначен помощником главы государства. Первый этап торговой сделки США и Китай заключили 15 января, в тот же день, когда правительство России ушло в отставку.

Ранее эксперты Кильского института мировой экономики подсчитали, что европейские страны могут лишиться 10,8 миллиарда долларов от падения экспорта в Китай из-за первого этапа торговой сделки США и КНР. Они называли сделку угрозой работы Всемирной торговой организации. В последние годы США настаивают на серьезной реформе ВТО и в конце декабря 2019 года сумели заблокировать работу организации.

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