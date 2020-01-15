Министр экономического развития России ушел в отставку

Министр экономического развития России Максим Орешкин ушел в отставку. Это произошло одновременно с отставкой всего правительства.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев после послания президента Федеральному собранию заявил, что правительство в полном составе уходит в отставку. Медведеву предложили должность замсекретаря Совета безопасности.

На встрече с кабмином, состоявшемся в доме правительства, глава государства отметил, что удовлетворен результатами, которые были достигнуты. В то же время Путин отметил, что удалось сделать не все, однако «все никогда не получается в полном объеме».

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