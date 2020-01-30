Delivery Club запустил доставку лопат в снегопад

Delivery Club и «Быстроном» запустили сервис доставки лопат жителям Москвы для борьбы с последствиями снегопада. Об этом говорится в сообщении Delivery Club.

В течение 20 минут курьеры привезут инструмент тем, чью машину засыпало снегом, или нужно срочно почистить крыльцо у дома или территорию у гаража.

Если по адресу пользователя доступна доставка продуктов, в приложении он увидит одноименный раздел. Найти лопату в нем можно или с помощью поиска, или в разделе «Нужные мелочи». Инструмент для борьбы со снегом стоит 199 рублей, доставка осуществляется бесплатно.

«Если вы решите внести свой вклад в борьбу со снегопадом, но под рукой не окажется лопаты, то теперь вам не придется ехать за ней в строительный магазин — мы привезем лопату за те же 20 минут», — сообщили в пресс-службе Delivery Club.

Воспользоваться услугой смогут жители районов, в которых на текущий момент доступен сервис доставки продуктов питания: районы станций метро Фили, Багратионовская, Проспект Вернадского, Юго-Западная и Ломоносовский проспект.

Delivery Club запустил быструю доставку продуктов питания и товаров повседневного спроса в Москве в декабре 2019 года. Первым партнером стал сервис «Быстроном». В каждом dark store «Быстронома» представлено более 5000 позиций, что позволяет закрыть потребность клиентов не только в так называемом refill (пополнении холодильника необходимыми в моменте продуктами), но и заказать доставку вместо похода в супермаркет.