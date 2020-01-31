Собянин поздравил транспортников с победой в премии Transport Ticketing Global

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил транспортный комплекс российской столицы с получением главной награды международной премии Transport Ticketing Global за «Лучшую умную билетную систему - 2020». Об этом он написал на своей странице во «ВКонтакте».

«Мы боролись за первое место с серьезными конкурентами. Среди них крупнейшая британская транспортная компания Arriva, немецкие железные дороги Deutsche Bahn, оператор ж/д транспорта Манчестера», — говорится в сообщении мэра Москвы.

Также Сергей Собянин отметил, что карта «Тройка» как отдельный проект вошла еще в список финалистов в номинации «Лучшая технология». «Кроме билетной системы, жюри отметило проект Единого диспетчерского центра #мосметро среди «Лидеров цифровизации» и передовые клиентские сервисы нашего метро. Отличный результат!» — резюмировал мэр.

Подведение итогов премии проходило в музее естественных наук в Лондоне.

Transport Ticketing Global — крупнейшая международная премия, на которой лидеры транспортной отрасли выбирают лучшие проекты в области развития билетных решений.