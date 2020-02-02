Женщина напала с ножом на прохожих в Бельгии

Неизвестная женщина совершила нападение с ножом на прохожих в центре бельгийского города Гент. Об этом сообщает Het Laatste Niews со ссылкой на полицию Западной Фландрии.

Отмечается, что злоумышленница ранила одного человека в живот, а второго — в руку. Сама женщина, совершившая нападение, была ранена в руку полицейским патрулем. Ее задержали. Состояние пострадавших неизвестно.

В декабре в Париже неизвестный мужчина напал на полицейский патруль с ножом и был ликвидирован. По данным правоохранительных органов, патруль прибыл на место после сообщения о том, что в районе Ла-Дефанс заметили неизвестного с холодным оружием. Увидев стражей порядка, мужчина бросился на них с 25-сантиметровым ножом, крича «Я вас убью!», и был застрелен на месте.

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