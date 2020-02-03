Белорусский художник проколол грудь булавкой в знак протеста

Белорусский художник Алексей Кузьмич проколол голую грудь булавкой в знак протеста против поправок в закон о противодействии экстремизму в стране. Об этом в понедельник, 3 февраля, сообщает Tut.by.

В ходе акции Кузьмич сжигает свою инсталляцию «540», завязывает глаза, снимает рубашку и прокалывает грудь булавкой со значком «Белорусского республиканского союза молодежи» (БРСМ). Он пояснил, что БРСМ как «преемственная комсомолу времен СССР структура» формирует идеологическое мировоззрение молодежи и претендует на монополию при формировании кадров для власти. По его мнению, в Белоруссии под видом борьбы с экстремизмом происходит угнетение гражданских свобод.

В октябре Алексей Кузьмич пришел на выставку в Национальный центр современных искусств в плаще, сбросил его и остался голым с табличкой «Министерство культуры» на половом органе. Сообщается, что перед акцией художник принял таблетку виагры. Он заявил, что таким образом протестовал против запретов и цензуры.

Российский художник Петр Павленский в 2013 году прибил мошонку к брусчатке на Красной площади, а в 2014-м отрезал себе мочку уха на крыше Института имени Сербского.

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