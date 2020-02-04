Врач помог россиянину уклониться от армии и лишился миллионов рублей

Врач из Красноярска помог россиянину уклониться от армии и лишился миллионов. Его оштрафовали на три миллиона рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.

Также доктору запретили заниматься врачебной деятельностью в течение трех лет.

Заведующий урологическим отделением Красноярской межрайонной клинической больницы №4 поставил призывнику ложный диагноз и принял взятку в размере 50 тысяч рублей. Сотрудники управления ФСБ по Центральному военному округу и краевого главка МВД выявили нарушение, в отношении врача было возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки». Кировский районный суд Красноярска признал уролога виновным, хотя тот пытался обжаловать приговор.

В сентябре прошлого года в Минобороны придумали эффективный способ борьбы с уклонистами. Ведомство разработало поправки в положение о воинском учете, которые позволят военкоматам брать на учет юношей, живущих не по месту прописки.

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