Путин остановил кортеж ради замерзших россиян

Президент Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Череповец остановил кортеж, чтобы пообщаться с замерзшими на улице россиянами. Об этом в своем Telegram-канале сообщает журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

«Вы же замерзли!» — сказал глава государства, здороваясь с местными жителями. Через некоторое время он вернулся в машину.

Ранее во вторник президент посетил местный химико-технологический колледж. Главе государства рассказали об учениках и преподавательском составе колледжа, а также показали электромонтажную мастерскую, лабораторию процессов и аппаратов, технологии отрасли.