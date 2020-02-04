В российском регионе заявили о нехватке денег на школы и детские сады

Власти Хакасии заявили о нехватке денег на учреждения бюджетной сферы, в том числе школы и детские сады. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

По данным издания, Минфин Хакасии намерен обратиться в федеральные органы власти из-за недостаточного объема средств в консолидированном бюджете региона. На текущий год бюджет не сбалансирован на 14 миллиардов рублей. Согласно справке республиканских властей, бюджетом не обеспечены расходы на обеспечение жизнедеятельности бюджетных учреждений, предоставление финансовой помощи муниципальным образованиям, поддержку производителей сельхозтоваров, развитие коммунальной инфраструктуры республики, обеспечение качественных жилищно-коммунальных услуг, в том числе подготовку к осенне-зимнему периоду и другое.

Источник РБК в Верховном совете Хакасии назвал ситуацию с бюджетом критической, создающей прямой риск неисполнения основных обязательств уже с весны-лета текущего года. По его словам, единственным вариантом решения проблемы является наращивание федеральной помощи путем дотирования.

В пресс-службе Министерства финансов России сообщили, что ведомство не получало в 2020 году обращений от властей Хакасии о предоставлении дополнительной финансовой помощи. Также там указали, что регион на общих основаниях не сможет получить дотации до конца этого года.

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