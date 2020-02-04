Звезду сериала «Великолепный век» приговорили к 16 годам тюрьмы

Турецкого актера Аднана Коча приговорили к 16 годам и 8 месяцам тюрьмы. Об этом сообщает Cumhuriyet.

Звезду сериала «Великолепный век» признали виновным в целом ряде преступлений. Среди них — сопротивление полиции, захват заложников, умышленное причинение вреда здоровью и незаконное хранение оружия.

Артиста и пятерых других подозреваемых арестовали в марте 2018 года во время проведения антинаркотической операции. Утверждается, что они сопротивлялись, а затем взяли в заложники сотрудников полиции, ранив при этом шестерых из них. Кроме того, актер пытался уничтожить улики, свидетельствующие о том, что он употреблял запрещенные вещества.

Аднан Коч известен по роли Бехрама-паши в «Великолепном веке». 38-летний актер также снимался в таких сериалах и фильмах, как «Восток-Запад», «Страна историй», «Сиджин 3», «Сиджин 4» и «Сиджин 6».

«Великолепный век» — исторический сериал, четыре сезона которого выходили в Турции с 2011 по 2014 год. В России он транслировался с 2012 по 2015 год. В 2014-м было снято продолжение — «Великолепный век: Кёсем Султан». В сериале описываются события времен правления султана Османской империи Сулеймана Великолепного, жившего в XVI веке.

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