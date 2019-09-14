Звезде «Отчаянных домохозяек» вынесли приговор за крупную взятку

Американская актриса Фелисити Хаффман приговорена судом к 14 дням тюрьмы за мошенничество, сообщает The New York Times.

Ее также приговорили к 250 часам общественных работ, одному году нахождения под надзором и 30 тысячам долларов штрафа. Прокуроры требовали приговорить актрису к месяцу тюрьмы. Сама Хаффман заявила, что сожалеет о своих действиях.

Ранее актриса призналась, что попыталась дать взятку в размере 15 тысяч долларов ради поступления ее дочери в колледж.

13 марта стало известно, что Хаффман оказалась фигуранткой дела о крупной коррупционной схеме. Преступная группировка, организованная главой фонда Key Worldwide Уильямом Сингером, занималась тем, что начиная с 2011 года за деньги помогала выпускникам школ поступать в престижные высшие учебные заведения.

Фелисити Хаффман известна по таким фильмам, как «Трансамерика», «Фиби в Стране чудес», «Неуправляемый», «Магнолия» и

«Хакеры». Кроме того, она появлялась в сериалах «Отчаянные домохозяйки», «Секретные материалы» и «Закон и порядок».

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