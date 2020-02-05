Китайских строителей сочли безопасными для России

Подрядчики из Китая, работающие на территории России, вряд ли увеличивают риск распространения коронавируса в стране. Об этом заявил заместить главы Минстроя Никита Стасишин в кулуарах конференции газеты «Коммерсантъ», состоявшейся в среду, 5 февраля, передает РИА Новости.

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Минстрой не обеспокоен ситуацией с китайскими строителями из-за вируса 2019-nCoV, подчеркнул чиновник. Он сообщил, что подрядные организации из Китая работают лишь на Дальнем Востоке, а в Центральной и Северо-Западной частях страны их нет. «А если и есть, вряд ли они в недавнем времени выезжали в Китай», — добавил Стасишин. Он также отметил, что в России хватает отечественных подрядчиков.

2019-nCoV — новый штамм коронавируса, выявленный в конце 2019 года во время вспышки пневмонии в Ухане. У людей вирус вызывает заболевания дыхательных путей. По данным на ночь 5 февраля, число заболевших пневмонией, вызванной вирусом 2019-nCoV, в Китае превысило 23,6 тысячи, умерли почти 500 человек. Во Всемирной организации здравоохранения вспышку вируса сочли чрезвычайной ситуацией международного значения. В конце января сотрудников аэропорта в Хабаровске обязали носить маски и перчатки — в авиагавани из-за 2019-nCoV усилены меры безопасности.

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