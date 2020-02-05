Воробьев вручил ветеранам медали в честь 75‑летия Победы

Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил ветеранам Великой Отечественной войны юбилейные медали в честь 75-летия Победы. Об этом сообщается на сайте областного правительства в среду, 5 февраля.

«Я хотел сказать слова благодарности всем ветеранам. Президент поручил вручить памятные медали перед Днем Победы. С большой честью и удовольствием это делаю», — заявил Воробьев.

Встреча с ветеранами проходила в форме чаепития, в ходе которого ветераны поделились воспоминаниями о военном времени. В частности, дошедшая до Берлина София Мелентьева оценила программу «Активное долголетие». По ее словам, она занимается в парке скандинавской ходьбой и ей очень нравится.

Всего в Подмосковье памятные медали получат более чем 64 тысячи человек — участники Великой Отечественной войны, их вдовы и вдовцы, жители блокадного Ленинграда, узники фашизма, труженики тыла и инвалиды.

18 января президент Владимир Путин вручил первые юбилейные медали в Санкт-Петербурге. Тогда же он пообещал выделить ветеранам по 75 тысяч рублей по случаю годовщины Победы.

Все юбилейные медали должны быть вручены до 8 мая.