Критиковавшая россиянок за межрасовый секс депутат устыдилась немецких корней

Депутат Госдумы от фракции КПРФ Тамара Плетнева, возглавляющая комитет по вопросам семьи, женщин и детей, устыдилась своих немецких корней. Об этом в среду, 5 февраля, сообщает Telegram-канал радиостанции «Говорит Москва».

«Я вам скажу честно, от души. Мне всегда хотелось быть русской. Я спрашивала родителей, был ли у нас кто-то русский? Потому что русские люди объединили весь наш многонациональный народ. Мне было стыдно, что я принадлежу к другой нации. Фамилию мужа, которую я ношу, я ее люблю и горжусь ей», — заявила парламентарий во время пленарного заседания.

Ранее Плетнева критиковала россиянок за межрасовый секс. В июне 2018 года, во время чемпионата мира по футболу, который проходил в России, она заявила, что интимные связи россиянок с приезжающими в страну иностранцами зачастую влекут негативные последствия.

«Хорошо, если ещё одной расы, а если другой расы, то вовсе. Мы своих детей должны рожать», — сказала тогда депутат, добавив, что после Олимпиады-1980 в стране появилось множество матерей-одиночек.

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