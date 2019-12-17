В Госдуме рассказали об утренних поцелуях

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о теплых отношениях между депутатами и о том, как зампредседателя комитета Госдумы по финансовому рынку Мартин Шаккум поцеловал коллегу в щеку. Об этом он заявил на пленарном заседании, комментируя предстоящую встречу со спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Лилиан Мори Паскье, которая хочет обсудить с Володиным сексизм в политике, передает ТАСС.

«Мартин Люцианович Шаккум, вы сейчас мимо Татьяны Васильевны проходили, взяли и оказали ей знак внимания, в щеку поцеловали», — сказал Володин, попросив у Шаккума разрешения привести в пример этот случай в разговоре с Паскье, чтобы «в европейском парламенте депутаты-мужчины обращали больше внимания на женщин, а не на мужчин».

«Было бы правильно начать разговор [с Паскье] как раз с утренних отношений между депутатами, которые у нас носят настолько теплый характер, что говорить о сексизме в политике, наверное, для нас просто не представляется возможным», — добавил Володин.

Ранее председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева заявила об абсолютном равенстве полов в России. «Мы первое место занимаем в равенстве, и пусть не болтают там!» — сказала она, отметив, что иностранные аналитики Всемирного экономического форума «придумывают всякую ерунду». Вместе с тем в составленном организацией рейтинге гендерного равенства за 2019 год Россия заняла 81-е место, оказавшись между Сальвадором и Эфиопией.

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