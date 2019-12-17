В Госдуме заявили об абсолютном равенстве полов в России

В России наблюдается абсолютное равенство мужчин и женщин, что бы ни говорили западные эксперты. Об этом радиостанции «Говорит Москва» заявила председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева.

«Знаете что? Мы первое место занимаем в равенстве, и пусть не болтают там! Никарагуа и всякую ерунду. Первое место», — сказала она, отметив, что иностранные аналитики Всемирного экономического форума «придумывают всякую ерунду».

В составленном организацией рейтинге гендерного равенства за 2019 год Россия заняла 81-е место, оказавшись между Сальвадором и Эфиопией. Разрыв между женщинами и мужчинами в нашей стране составил 29,4 процента. Россиянки оказались в среднем образованнее и с большей продолжительностью жизни, но они мало представлены на высоких должностях в политике и экономике. В целом разница доходов между полами в России — 42,1 процента.

В первую десятку рейтинга вошли Исландия, Норвегия, Финляндия, Швеция, Никарагуа, Новая Зеландия, Ирландия, Испания, Руанда и Германия. На последних местах оказались Саудовская Аравия, Иран, Сирия, Пакистан, Ирак и Йемен.

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