Европейская экономика неожиданно окрепла

В начале года ожидания от частного сектора европейской экономики неожиданно окрепли. Индекс деловой активности (PMI) вырос в январе до 51,3 пункта, что стало максимальным показателем с августа, пишет Bloomberg.

Как отметил экономист IHS Markit Крис Уильямсон, позитивное настроение в 2020 года оформилось на фоне стабилизации производства и устойчивого роста услуг.

В то же время он добавил, что для роста экономики сохраняется угроза со стороны США. Президент Дональд Трамп после заключения первой части торговой сделки с Китаем может выбрать Евросоюз следующей целью. В таком случае под угрозой окажется европейская автомобильная промышленность.

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В качестве дополнительных факторов, которые могут негативно повлиять на рост, эксперт назвал переговоры с Великобританией об отношениях после Brexit и эпидемия коронавируса в Китае.

Индекс PMI рассчитывается отдельно для обрабатывающей промышленности и сектора услуг. Для него проводится опроса менеджеров, которые говорят, ухудшается ли ситуация, по их мнению, или улучшается. Значение выше 50 означает, что большинство опрошенных видит динамику как позитивную, в противном случае они ожидают худшего.

Ранее сообщалось, что в Казахстане впервые начали публиковать индекс PMI для обрабатывающей промышленности. Он показал, что экономика республики, несмотря на оптимизм, погрузилась в застой.

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