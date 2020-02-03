Экономика Казахстана ушла в застой

Компания IHS Markit начала публикацию индекса деловой активности (PMI) по Казахстану. Этот параметр характеризует конъюнктуру обрабатывающих отраслей промышленности. Он снижается третий месяц подряд, а это означает, что экономика республики фактически ушла в застой.

В феврале индекс PMI опустился с 48,2 до 47,1 пункта. При этом, несмотря на и без того низкое значение, темпы снижения выросли до максимума за все 11 месяцев с начала исследования.

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Индекс PMI рассчитывается отдельно для обрабатывающей промышленности и сектора услуг с помощью опроса менеджеров, которые говорят, ухудшается ли ситуация, по их мнению, или улучшается. Значение выше 50 означает, что большинство опрошенных видит динамику как позитивную, в противном случае они ожидают худшего.

Как отмечается в исследовании, главная причина ухудшения показателей за январь заключается в том, что объемы выпущенной продукции падают, а новых заказов из-за конкуренции и падения покупательной способности населения все меньше. Одновременно в январе ускорились и темпы сокращения количества рабочих мест.

Однако оптимизм по-прежнему остается на высоком уровне, более того, он оказался одним из самых высоких за весь период проведения опроса. Как отметил Анвар Ушбяев, управляющий партнер и главный инвестиционный директор Tengri Capital (заказчик исследования), компании пока отрабатывают не завершенные ранее заказы и ждут улучшения деловых условий в ближайшие месяцы. На чем основан их оптимизм, не уточняется.

Ранее сообщалось, что Казахстан занял первое место в Европе по дешевизне бензина без привязки к доходам населения. На втором месте осталась Россия, а самое дорогое топливо оказалось в Нидерландах. Если судить по доступности бензина для населения, то первым идет Люксембург, а последней еще одна бывшая советская республика — Украина.

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