Власти Подмосковья рассказали о праздновании Масленицы

Интерактивные анимационные программы, мастер-классы, концерты мастеров и любительских коллективов подготовили в рамках празднования Масленицы в Подмосковье. Об этом сообщается на сайте областного правительства в четверг, 6 февраля.

«Главная Масленица Подмосковья пройдет в Архангельском 29 февраля и 1 марта, и в празднике примут участие семь любительских коллективов Московской области», — сказала министр культуры региона Елена Харламова.

В музейно-выставочном комплексе «Новый Иерусалим» в первый день горожане смогут принять участие в мастер-классе по изготовлению оберега из лоскутков ткани, соломы и ниток, уточнила министр.

29 февраля праздничные гуляния пройдут в музее-заповеднике «Зарайский кремль». На площадке состоится около десяти различных мероприятий для детей и взрослых.

В Государственном литературно-мемориальном музее-заповеднике А.П.Чехова «Мелихово» праздник состоится с 23 по 28 февраля. Гостей музея познакомят с традициями празднования Масленицы на Руси. Тематические мероприятия пойдут практически во всех подмосковных музеях.

Масленичная неделя в этом году пройдет с 24 февраля по 1 марта.