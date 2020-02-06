В Казани при участии Сбербанка открылась вторая школа подготовки программистов

Сбербанк и правительство Республики Татарстан открыли в Казани вторую «Школу 21», которая в ближайшие несколько лет позволит работодателям республики и всей страны получить программистов мирового уровня. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.

В торжественной церемонии открытия «Школы 21» в Казани приняли участие президент Республики Татарстан Рустам Минниханов; председатель правления Сбербанка Герман Греф; представитель «Школы 42» Оливье Крузе и руководитель «Школы 21» в Москве Светлана Инфимовская; руководитель казанского филиала «Школы 21» Айрат Хасьянов; представители крупнейшего бизнеса Татарстана.

«Школа 21» создана на основании соглашения между Сбербанком и «Ассоциацией 42» — международной организацией, являющейся одним из мировых лидеров ИТ-образования. Сбербанку предоставлены права на лицензионный контент и программное обеспечение, методические и учебные материалы. Кроме того, стороны договорились о технической поддержке со стороны «42».

Крупный образовательный проект Сбербанка в перспективе охватит ряд регионов России. Специалисты, подготовленные в «Школе 21» соответствуют самым высоким требованиям, их навыки не теряют актуальность, несмотря на стремительное развитие технологий и позволят совершить технологический цифровой рывок в масштабах страны. 300 студентов «Школы 21» уже проходят стажировки в Сбербанке и других передовых ИТ-компаниях.

«Качественное обучение навыкам будущего — это залог успешного развития страны. Результаты, показанные "Школой 21" в Москве, убедили нас в необходимости развития проекта. Казань выбрана неслучайно — это динамичный, амбициозный регион, у которого большие планы по цифровизации, а значит, и значительная потребность в инженерах. Уверен, что выпускники "Школы 21" внесут огромный вклад в технологический прогресс Татарстана и всей России», — заявил Герман Греф.

«Школа 21» с 2018 года входит в сеть из 20 партнерских кампусов Ассоциации «42». У студентов всех кампусов, которые расположены в 15 странах мира, есть возможность свободно переводиться из одной школы в другую без потери достигнутого уровня. Для обеспечения конкурентоспособности российских ИТ-специалистов глобальное партнерство играет важную роль. Уже сейчас в московскую «Школу 21» переводятся студенты из-за рубежа, которые планируют строить свою карьеру в России.

На обучение в казанском кампусе «Школы 21» было подано около 60 тысяч заявок. C февраля 1500 абитуриентов, прошедших первые конкурсные испытания, приступили к участию в «бассейне» — четырехнедельном интенсивном курсе программирования. Только 30 процентов участников отбора проживают в Казани, 78 абитуриентов являются иностранными гражданами. Половина кандидатов на обучение в «Школе 21» младше 25 лет, более 250 — в возрасте от 30 до 40 лет, также есть шесть претендентов старше 50 лет. Из всех кандидатов будут выбраны 500 лучших, которые начнут обучение в мае этого года. «Школа 21» в Казани предоставляет студентам бесплатное общежитие.

Стать студентом школы может любой человек в возрасте от 18 лет, успешно прошедший отборочный конкурс. Оставить предварительную заявку на обучение в Москве и Казани можно на сайте «Школы 21».

