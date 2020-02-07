Одиноким москвичам бесплатно покажут фильм про любовь

В московском торговом центре «Авиапарк» пройдет бесплатный показ британского документального фильма «Ромком» режиссера Элизабет Сэнки. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

По словам организаторов, лента развенчивает мифы о любви до гроба и браке как единственном сценарии счастливых отношений. «Ромком» на примере десятков классических мелодрам раскрывает главные ловушки вроде манипуляций, игнорирования личных границ и неискренности, которые мировой кинематограф выдает за классические любовные отношения.

Показ приурочен ко Дню всех влюбленных, 14 февраля. Билеты на сеанс можно получить бесплатно — для этого нужно отправить письмо по адресу dearaviapark@aviapark.com с коротким рассказом «о том, как вы счастливы делать что-то классное в одиночестве». Мероприятие организует Beat Film Festival, подробности можно узнать на сайте торгового центра.

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