Спикер Верховной Рады запретил приходить к нему с телефонами

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков запретил приходить к нему в личный кабинет с мобильными телефонами после скандала с прослушкой премьер-министра Украины Алексея Гончарука. Об этом председатель парламента рассказал в комментарии «Радио свобода».

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«Охрана немного изменила правила. Просят все же сдавать телефоны при входе [в кабинет спикера]», — пояснил Разумков. Он отметил, что сам не боится прослушки и доверяет своей охране.

5 февраля Служба безопасности Украины (СБУ) провела обыск в помещениях телеканала «1+1», принадлежащего олигарху Игорю Коломойскому, по делу о прослушке премьер-министра. Силовики заподозрили, что скандальные записи незаконно распространил журналист Евгений Куксин.

В январе на YouTube появилось несколько аудиозаписей, которые, как утверждалось, были сделаны во время совещаний с участием Гончарука и других высокопоставленных лиц. На них премьер-министр критиковал президента Украины Владимира Зеленского, а себя называл профаном в экономике. После скандала Гончарук подал в отставку, однако Зеленский решил дать ему шанс.

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