Россиянин протаранил экипаж ДПС на отцовской машине и попал на видео

В Каменногорске Ленинградской области лихач на отцовской машине протаранил экипаж ДПС. Видео инцидента в воскресенье, 9 февраля, публикует «Фонтанка».

На кадрах видно, как полицейские пытаются остановить Mitsubishi с неадекватным водителем, тот решает скрыться, задев при этом «Ниву» сотрудников и подвернувшуюся легковушку. Как отмечает издание, остановиться его заставили только выстрелы по колесам.

После случившегося россиянина доставили в отдел полиции и составили на него административные протоколы. Выяснилось, что автомобиль принадлежит отцу нарушителя, самого мужчину уже привлекали к ответственности за управление машиной с нечитаемыми знаками.

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