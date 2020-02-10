Москвичей предупредили о подорожании проезда на метро

Стоимость проезда на метро для москвичей подорожает на 3 копейки из-за строительства пяти мусоросжигательных заводов в Подмосковье. Также подорожание коснется проезда на метро в Казани. Об этом предупредил Андрей Шипелов, гендиректор и совладелец компании «РТ-Инвест», которая строит предприятия, пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

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Он пояснил, что для субсидирования предприятий в Московской области и Казани ввели «зеленый тариф», по которому электричество, произведенное заводом в ходе переработки мусора, будут поставлять на оптовый рынок. Такой тариф на электроэнергию выше стандартного — это необходимо для того, чтобы окупить расходы на стройку.

«Это дает удорожание на первой ценовой зоне (европейская часть России и Урал — прим. «Ленты.ру») оптового рынка электроэнергии и мощности, которая распространяется только на промышленность, 0,1 процента», — сказал он, уточнив, что подорожание электроэнергии коснется РЖД и Московского метрополитена.

В настоящее время стоимость одной поездки в метро Москвы по карте «Тройка» составляет 40 рублей. Таким образом, тариф подорожает на 0,01 процента.

Шипелов отметил, что России к 2030 году нужно построить еще 25 мусоросжигательных заводов в городах-миллионниках. Они смогут перерабатывать около 500 тысяч тонн мусора в год.

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