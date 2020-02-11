Подмосковная компания победила в трех номинациях на выставке «Продэкспо»

Подмосковная компания из деревни Шульгино победила в трех номинациях на сельскохозяйственной выставке «Продэкспо», сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин. Его слова приводятся на сайте областного правительства во вторник, 11 февраля.

«Она стала победителем в номинации "Лучший продукт" в категории "Молоко. Мясо". В категории "Напитки" приз взял лимонад "Вишня". В номинации "Прорыв года" "Яйцо куриное СВ" отмечено, как сложный для органического производства уникальный продукт», — сказал Разин.

Министр отметил, что премия является знаком высокого качества региональной продукции. Обладатель награды имеет право использовать электронный знак победителя в маркетинговых целях, добавил Разин.

Компания «Шульгино» под маркой «Ферма М2» производит 160 видов органической продукции: молочные продукты, мясо, колбасы, овощи, фрукты, хлеб.

«Компания не так давно ввела в эксплуатацию многопрофильную ферму молочно-мясного направления на 3,8 тысячи скотомест с объемом производства молока пять тонн в сутки», — рассказал Разин.

Выставка проходит в московском «Экспоцентре». В ней принимают участие 2,6 тысячи человек из 70 стран.